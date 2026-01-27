Monaco Juve | Spalletti prepara diverse rotazioni Può riposare Bremer non è l’unico Ultimissime

In vista della partita tra Monaco e Juventus, Spalletti sta valutando diverse rotazioni della rosa. Alcuni giocatori, come Bremer, potrebbero essere risparmiati, mentre altri potrebbero scendere in campo con ruoli differenti. La strategia dell’allenatore mira a preservare la condizione fisica della squadra e a ottimizzare le prestazioni, senza creare eccessivi cambiamenti rispetto alla formazione abituale.

La marcia della Juventus verso Monaco non si ferma, ma Luciano Spalletti è chiamato a una gestione chirurgica delle energie in vista dell'ultima sfida della League Phase di Champions League. La notizia principale riguarda Gleison Bremer: il brasiliano, sempre presente dal rientro dopo l'infortunio al menisco, è l'indiziato numero uno per un turno di riposo. In una squadra che cerca di non perdere i propri equilibri fondamentali, la contemporanea assenza di Bremer e Locatelli appare rischiosa; per questo, il capitano dovrebbe stringere i denti, mentre in difesa è sono già in preallarme Federico Gatti e Teun Koopmeiners.

Le ultime notizie sulla Juventus in tempo reale: contatti avviati per Frattesi, Spalletti valuta una tentazione per Bremer.

