Ultimissime Juve LIVE | contatti avviati per Frattesi Spalletti ha una tentazione per Bremer
Le ultime notizie sulla Juventus in tempo reale: contatti avviati per Frattesi, Spalletti valuta una tentazione per Bremer. Restate aggiornati sulle novità e gli sviluppi più recenti che riguardano i bianconeri nelle ultime ore.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 12 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 11 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 10 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 9 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ultimissime Juve LIVE: Palestra, due big d’Europa interessate all’obiettivo bianconero. Yildiz e i numeri da top player - facebook.com Vai su Facebook
#CASAJB ORE 14 #NapoliJuve meno 2, le ULTIMISSIME! Tutto sulla JUVE di SPALLETTI e sul NAPOLI di CONTE con il DOPPIO EX @LucianoMoggi a dialogo con @massimozampini @GattaMario3 @scarlett06_ Twitch.tv/juventibus Vai su X
Juve, avviati i contatti per Tiago Gabriel: idea Adzic come contropartita - La Juventus sta pianificando le prossime mosse in vista del mercato invernale, con l'obiettivo di regalare a Luciano Spalletti i rinforzi necessari per raddrizzare una stagione finora abbastanza ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it
Juve a trazione offensiva: primi contatti per l’esterno preferito di Tudor - La Juventus non si accontenterà di Kolo Muani e proverà a soddisfare le richieste di Igor Tudor: nuovi contatti in Ligue 1 per costruire una squadra a trazione offensiva Non ci sono più dubbi ormai, ... Riporta calciomercato.it
È MORTO POCO FA. LUTTO JUVE. ADDIO ALL'EX PORTIERE BIANCONERO #shorts