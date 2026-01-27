Modello autorizzazione all’uso dei dati personali finalizzata all’iscrizione degli studenti

Questo documento è necessario per autorizzare l’uso dei dati personali in occasione dell’iscrizione scolastica online. Può essere richiesto ai genitori che necessitano dell’assistenza del personale di segreteria dell’Istituto per completare la procedura di iscrizione. La modulistica garantisce il rispetto della normativa sulla privacy e permette di gestire correttamente i dati degli studenti e delle famiglie coinvolte.

Può succedere che i genitori, per l'iscrizione online per il prossimo anno scolastico, abbiano necessità del supporto del personale di segreteria dell'Istituto. Può succedere anche che, per evitare di costringere gli utenti a lunghe file e a stazionare presso gli uffici fino all'espletamento della procedura, l'Istituto possa organizzarsi raccogliendo i dati personali delle famiglie e dei futuri alunni, per poi procedere in back office alla regolarizzazione dell'iscrizione. In questo caso è opportuno che l'Ufficio faccia rilasciare agli utenti un'autorizzazione "temporanea" all'uso dei dati. Si allega il modello di autorizzazione.

