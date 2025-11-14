Comolli spiega la sua filosofia | Io l' uso dei dati e quella frase nel contratto degli allenatori

Gazzetta.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo ad bianconero è stato l'ospite principale di Hudl Performance Insights 2025, conferenza di alto livello sull'uso dei dati al servizio del calcio. E ha parlato della sua esperienza che adesso ha portato a Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

comolli spiega la sua filosofia io l uso dei dati e quella frase nel contratto degli allenatori

© Gazzetta.it - Comolli spiega la sua filosofia: "Io, l'uso dei dati e quella frase nel contratto degli allenatori..."

Argomenti simili trattati di recente

comolli spiega sua filosofiaComolli spiega la sua filosofia: "Io, l'uso dei dati e quella frase nel contratto degli allenatori..." - Il nuovo ad bianconero è stato l'ospite principale di Hudl Performance Insights 2025, conferenza di alto livello sull'uso dei dati al servizio del calcio. Segnala msn.com

comolli spiega sua filosofiaPedullà critico su Comolli: «Andrà giudicato alla lunga, ma ieri non mi ha convinto soprattutto per questo aspetto». Le sue parole - Pedullà critica il nuovo ad bianconero: la conferenza non convince, l’ossessione per la vittoria è banale e manca un’autocritica sull’errore Tudor L’investitura ufficiale di Damien Comolli come nuovo ... Si legge su juventusnews24.com

comolli spiega sua filosofiaLe parole e i fatti: tra Comolli e la vittoria c’è il fattore Juventus - Se fossero sufficienti i discorsi, quello di ieri del nuovo ad era da scudetto, forse anche da Champions League. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Comolli Spiega Sua Filosofia