Comolli spiega la sua filosofia | Io l' uso dei dati e quella frase nel contratto degli allenatori

Il nuovo ad bianconero è stato l'ospite principale di Hudl Performance Insights 2025, conferenza di alto livello sull'uso dei dati al servizio del calcio. E ha parlato della sua esperienza che adesso ha portato a Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Comolli spiega la sua filosofia: "Io, l'uso dei dati e quella frase nel contratto degli allenatori..."

Del Piero: "Il problema della Juve è più complesso dell'allenatore, la squadra non è amalgamata e tutti fanno fatica. Comolli deve spiegare, vincere è nel DNA Juventus ma oggi non è così"

Pedullà: "La #Juve non è convinta di #Vlahovic, altrimenti..." e critica le parole di #Comolli: "Banali e senza autocritica su Tudor".

Comolli spiega la sua filosofia: "Io, l'uso dei dati e quella frase nel contratto degli allenatori..." - Il nuovo ad bianconero è stato l'ospite principale di Hudl Performance Insights 2025, conferenza di alto livello sull'uso dei dati al servizio del calcio.

Pedullà critico su Comolli: «Andrà giudicato alla lunga, ma ieri non mi ha convinto soprattutto per questo aspetto». Pedullà critica il nuovo ad bianconero: la conferenza non convince, l'ossessione per la vittoria è banale e manca un'autocritica sull'errore Tudor

Le parole e i fatti: tra Comolli e la vittoria c'è il fattore Juventus - Se fossero sufficienti i discorsi, quello di ieri del nuovo ad era da scudetto, forse anche da Champions League.