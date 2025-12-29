Fuochi d’artificio l’allarme dei pediatri per Capodanno | Per i più piccoli attenzione ai fumi disturbi respiratori in aumento

I fuochi d’artificio durante Capodanno rappresentano un rischio per la salute dei bambini. Secondo i pediatri, si registra un aumento dei disturbi respiratori e delle intossicazioni, con un incremento del 40-45% degli accessi al pronto soccorso in questo periodo. È importante prestare attenzione ai fumi e ai possibili effetti sulla salute dei più piccoli, adottando misure di sicurezza adeguate.

Vincenzo Tipo (Simeup): «Negli ultimi anni abbiamo rilevato a Capodanno l'aumento di casi da intossicazione, con un incremento del 40-45% di accessi al Pronto soccorso per problematiche respiratorie». La Società di Medicina di emergenza e urgenza pediatrica lancia un elenco di regole di comportamento per prevenire e affrontare i sintomi legati all'inalazione del fumo dei

