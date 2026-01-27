Minneapolis la scritta Ayatollah please send help non è mai esistita

In un contesto di tensioni a Minneapolis, circolano immagini e video relativi agli scontri legati alle operazioni dell’ICE. Recentemente, una foto mostrerebbe una provocazione politica, ma la scritta “Ayatollah please send help” non è mai esistita. Questa vicenda evidenzia come le informazioni possano essere fraintese o manipolate durante periodi di instabilità.

Mentre a Minneapolis circolano immagini e video degli scontri legati alle operazioni dell’ICE, circola una foto che riprenderebbe una provocazione politica. Su un muro della città, secondo la narrazione, sarebbe apparsa la scritta “Ayatollah please send help”. Tuttavia, si tratta di un fotomontaggio. Per chi ha fretta. La scritta “Ayatollah please send help” non è reale.. L’immagine è un fotogramma modificato di un video registrato in Iran.. La scritta originale era rivolta a Donald Trump.. Analisi. L’immagine viene condivisa mostrando un muro urbano attribuito a Minneapolis, con la scritta in inglese rivolta all’ayatollah iraniano.🔗 Leggi su Open.online

Argomenti discussi: Alex Jeffrey Pretti, l’ennesima vittima della milizia ICE. Minneapolis sotto shock scende in piazza. Trump pronto allo scontro civile (Lee Morgan).

Killer Minneapolis, sul fucile la scritta 'uccidere Trump'Il killer che ha ucciso due bambini in una chiesa del Minnesota ha scritto messaggi incendiari sui caricatori delle sue armi tra cui uno che recitava Uccidi Donald Trump. Le immagini sono apparse in ... ansa.it

Sparatoria Minneapolis, sul fucile del killer la scritta Uccidere Donald TrumpProseguono le indagini sulla sparatoria nella scuola cattolica dell'Annunciazione a Minneapolis. Nell'attacco, avvenuto nella chiesa del complesso scolastico dove alunni e insegnanti erano riuniti per ... tg24.sky.it

Sui fatti di Minneapolis invito a considerare il testo di questa meravigliosa canzone scritta da Roger Waters. - facebook.com facebook

Trump commissaria l’ICE di Minneapolis Il Presidente che ha scritto nel suo social che Pretti era un “gunman” , di fronte ai fatti ed all’accusa del NYT di aver mentito spudoratamente, corre ai ripari. Inviando l’ex capo dell’ICE come plenipotenziario ed allontana x.com