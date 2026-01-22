L’impronta che cambia tutto | trovata in Indonesia l’opera d’arte più antica mai esistita

Recenti scoperte in Indonesia hanno portato alla luce un’arte rupestre risalente a oltre 40.000 anni fa, rappresentata da un semplice contorno di mano su una parete rocciosa. Questa testimonianza antica contribuisce a approfondire la nostra comprensione delle origini dell’espressione creativa umana, offrendo nuovi spunti sulla storia delle prime forme di comunicazione visiva. Una scoperta che rinnova il nostro patrimonio culturale e storico.

Un’immagine elementare, il contorno di una mano su una parete di roccia, sta rivoluzionando ciò che sappiamo sulla nascita della creatività umana. Una ricerca pubblicata su Nature da un team internazionale ha rivelato che nella grotta di Liang Metanduno, in Indonesia, si trova l’opera d’arte rupestre più antica mai scoperta: risale a circa 67.800 anni fa. La tecnica utilizzata è affascinante nella sua semplicità: l’antico artista ha appoggiato il palmo sulla pietra e ha soffiato del pigmento colorato, creando un negativo della mano. Successivamente, il disegno è stato ritoccato per rendere le dita più sottili, quasi simili ad artigli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

