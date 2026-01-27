Milano-Cortina Fiamma Olimpica unisce storie e territori

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 rappresenta un percorso di collegamento tra storie, territori e persone. Un evento che trasmette un senso di appartenenza, rendendo l’attesa dei Giochi un’esperienza condivisa e significativa per tutti.

Roma, 27 gen. (askanews) – “Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all’intero Paese i valori Olimpici”: così Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola. “Anche grazie agli appuntamenti che animeranno l’Italia in queste settimane, e ai tedofori che abbiamo contribuito a scegliere, vogliamo renderlo un momento di partecipazione attiva, vicino alle persone, alle città e alle loro comunità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi di Milano-Cortina 2026, è arrivata oggi allo stabilimento di Mirafiori, simbolo storico di Fiat a Torino.

Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica illumina Brescia

Argomenti discussi: Lunedì 26 gennaio la Fiamma Olimpica arriva a Cortina d'Ampezzo; Olimpiadi Milano Cortina 2026: la Fiamma arriva a Trento, giovedì 29 gennaio accensione del braciere in piazza del Duomo; Il viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 e la tappa a Cologno Monzese; Bassano del Grappa ospita il passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026.

