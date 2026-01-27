Milano-Cortina 2026 | inaugurato lo stadio del salto di Predazzo

L'inaugurazione dello stadio del salto ‘G. Dal Ben’ a Predazzo segna un passo importante per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L'impianto, situato in Trentino, ospiterà le competizioni di salto e rappresenta un esempio di sviluppo infrastrutturale per l'evento. La struttura si inserisce nel contesto delle celebrazioni che preparano le Olimpiadi, sottolineando l'importanza di un patrimonio sportivo e locale.

Martedì 27 gennaio è stato inaugurato ufficialmente lo stadio del salto ‘G. Dal Ben’ di Predazzo, in Trentino, sede di gara delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, ha ricordato “l’importanza dell’investimento in queste infrastrutture non solo per le Olimpiadi e Paralimpiadi che stanno per cominciare ma anche per i Giochi olimpici giovanili invernali del 2028 che si svolgeranno anche a Baselga di Pinè, dove si sta facendo un altro importante investimento, nell’ottica di far crescere il Trentino dal punto di vista della presenza di eventi sportivi internazionali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

È stato inaugurato ufficialmente lo Stadio del fondo di Lago di Tesero, che sarà uno dei principali impianti delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

