Quante medaglie per l’Italia a Milano Cortina 2026? Roda fissa l’obiettivo della FISI

Il conto alla rovescia prosegue velocemente e il 6 febbraio, giorno nei quali i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 prenderanno il via, si avvicina. In casa Italia si sta vivendo questo percorso in maniera un po’ particolare perché qualche infortunio di troppo c’è stato, pensando soprattutto a quanto è accaduto a Federica Brignone, Marta Bassino e a Flora Tabanelli. La sciatrice piemontese ha dovuto desistere dal sogno olimpico, mentre la tigre di La Salle e la fuoriclasse emiliana del freestyle hanno ancora delle possibilità per esserci. Compagine del Bel Paese che spera di sfruttare il “fattore campo” in fatto di risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it

