Modric | Al Milan si deve giocare sempre e solo per vincere Scudetto? Possibile ma è lunga

Luka Modric, campione croato classe 1985, ha recentemente sottolineato l’importanza di approcciare ogni partita del Milan con l’obiettivo di vincere. Dopo 13 stagioni con il Real Madrid, il centrocampista si è unito ai rossoneri, portando esperienza e determinazione. Pur riconoscendo la possibilità di contendere lo scudetto, Modric ha evidenziato come il campionato sia ancora lungo e richieda costanza e concentrazione.

Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 giunto in estate al Milan dopo 13 anni di successi nel Real Madrid, è un fuoriclasse ambizioso. Ha ancora voglia di vincere e vuole farlo con la maglia rossonera. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric: “Al Milan si deve giocare sempre e solo per vincere. Scudetto? Possibile, ma è lunga” Leggi anche: Modric: “Milan, Scudetto possibile: qui si gioca per vincere. Allegri incredibile: somiglia ad Ancelotti” Leggi anche: Milan, la gestione di Modric: il croato deve giocare sempre? Ecco un tema per Allegri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra»; Prima il solito Pulisic, poi la doppietta della resurrezione di Nkunku: il Milan abbatte il Verona; Il Milan del futuro deve ripartire da Modric? Il consiglio del grande ex Cafu; Formazioni ufficiali Milan-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Gabbia, Fofana, Modric, Pulisic, Leao, Giovane e Orban. Modric: "Al Milan si deve giocare solo per vincere. Qui per chiudere un cerchio" - Intervistato dai colleghi de Il Corriere della Sera, Luka Modric, il calciatore più longevo di tutta la Serie A, ha parlato di Milan, del suo presente, passato e futuro, toccando anche ... milannews.it

Modric: "Sono al Milan per vincere. Qua si deve giocare sempre e solo per la vittoria" - Intervistato dai colleghi de Il Corriere della Sera, Luka Modric, il calciatore più longevo di tutta la Serie A, ha parlato di Milan, del suo presente, passato e futuro, toccando anche ... milannews.it

Modric: “Milan? La vita sorprende sempre!”, poi le parole nette sullo Scudetto - Luka Modric si racconta: le parole del centrocampista croato sul suo trasferimento al Milan e sulla conquista dello scudetto. spaziomilan.it

#Modric è il grandangolo del #Milan x.com

«MODRIC, IL MAESTRO DI SAN SIRO: POLVEROSI CELEBRA L'ARTISTA CHE NOBILITA IL MILAN!» #Modric #Milan #Allegri #CorriereDello Sport #SerieA #LukaModric #SanSiro - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.