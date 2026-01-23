milan maignan verso il rinnovo fino al 2030 pressing aston villa su loftus cheek

Il Milan lavora su due fronti: da una parte si avvicina il rinnovo di Mike Maignan, con l’obiettivo di prolungare il contratto fino al 2030. Contemporaneamente, il club affronta le prime richieste di mercato dell’Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek. Situazioni che richiedono attenzione e strategia per garantire stabilità e continuità alla rosa rossonera.

Doppio fronte caldo in casa Milan. Da un lato il rinnovo di Mike Maignan, dall’altro le prime pressioni di mercato su Ruben Loftus-Cheek. La trattativa per il prolungamento del portiere rossonero è ormai in dirittura d’arrivo. La firma è attesa entro una decina di giorni, tra la prossima settimana e l’inizio di febbraio. L’accordo tra le parti è già definito: contratto fino al 2030 con opzione per un’ulteriore stagione, fino al 2031. Maignan, attualmente legato al Milan fino al 30 giugno 2026, è destinato a restare uno dei pilastri del progetto tecnico. Parallelamente si accende il mercato in uscita. 🔗 Leggi su Milanzone.it

