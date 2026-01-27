Michelle Hunziker torna in prima serata, rinnovando il suo ruolo televisivo. Dopo aver lasciato momentaneamente il palcoscenico, la showgirl svizzera si prepara a presentare un nuovo quiz, sostituendo un collega. Questa scelta segna un ritorno importante nel suo percorso professionale, offrendo al pubblico un’opportunità di seguire da vicino la sua presenza in tv. La sua partecipazione è attesa con interesse e curiosità.

La showgirl svizzera Michelle Hunziker “ruba” il posto al collega e si prende il quiz C’è chi dice che. C’è chi dice che a 49 anni sia tempo di bilanci, ma per Michelle Hunziker il bilancio parla solo di nuovi inizi. La notizia, che circolava sottovoce nei corridoi di Cologno Monzese, trova finalmente conferma: lo rivela Giuseppe Candela tra le pagine di Chi. La biondissima conduttrice è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con una sfida del tutto inedita. Non sarà un varietà classico, ma un format che arriva dritto dai successi della BBC Studios. Parliamo di “The 1% Club”, un quiz che mette a dura prova la logica e che, inizialmente, sembrava destinato a Max Giusti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Michelle Hunziker torna in prima serata: ecco dove la vedremo

Michelle Hunziker ha trascorso il Capodanno in modo speciale, passando dalle suggestive Dolomiti alle spiagge del Messico.

