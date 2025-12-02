Mediaset Max Giusti condurrà Caduta Libera e The Wall nel pre serale di Canale 5 | ecco quando inizia
Tutto pronto per il debutto di Max Giusti sugli schermi di Canale 5. Il conduttore, comico e cabarettista approda a Mediaset al timone di due programmi di successo: prima con “Caduta Libera” e poi con “The Wall”. Max Giusti conduttore di Caduta Libera su Canale 5: quando in tv. Ci siamo: da domenica 7 dicembre 2025 al via la nuova stagione di Caduta Libera, il game show di successo di Canale 5 affidato quest’anno alla conduzione di Max Giusti. Il comico e conduttore debutta nel giorno in cui su Rai1 ci sarà la prima della Scala di Milano, quindi non avrà la concorrenza né de L’Eredità né tantomeno di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
