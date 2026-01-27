L'Inter valuta l'acquisto di un giovane talento della Serie B, descritto come un “piccolo Rabiot”. La società nerazzurra monitora con attenzione questa possibile opportunità di rafforzamento, senza ancora aver preso decisioni definitive. La scelta di investire in giovani promesse rientra nella strategia di sviluppo a lungo termine del club.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri si muovono per un giovane talento della Serie B che in molti definiscono come “un piccolo Rabiot”. I dettagli. Il mercato dell’ Inter non dorme mai, specialmente quando si tratta di scovare talenti emergenti nel panorama italiano. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Yanis Massolin, centrocampista rivelazione del Modena in Serie B. Il ragazzo, arrivato in estate dal Belgio per soli 700mila euro, ha avuto un impatto devastante, attirando le attenzioni di club prestigiosi. L’Inter, che sotto la guida di Cristian Chivu cerca costantemente profili pronti al salto di qualità, si è inserita con forza in una corsa che vede già protagoniste Bologna, Fiorentina e Udinese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, occhi puntati su un talento della Serie B: un “piccolo Rabiot” per la squadra nerazzurra

