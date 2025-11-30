Pisa Inter match che non si può sbagliare | occhi puntati anche su un obiettivo a sorpresa del mercato nerazzurro

Pisa Inter, missione tre punti all'Arena Garibaldi: mentre Chivu cerca risposte sul campo, Ausilio valuterà da vicino un profilo. All'Arena Garibaldi, l'Inter affronta una partita che pesa molto più dei tre punti in palio. La formazione di Cristian Chivu, chiamata per la prima volta a gestire un momento realmente critico della sua gestione, ha l'obbligo di rialzarsi dopo il doppio ko contro Milan e Atletico Madrid. I nerazzurri arrivano a Pisa con l'imperativo di reagire, ritrovare gioco e convinzione, e rilanciare subito la propria corsa in campionato dopo un brusco rallentamento.

