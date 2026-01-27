Mercato Inter comunicata ufficialmente la cessione in Argentina di Palacios

La cessione di Palacios all’Argentina rappresenta un passaggio importante per il Mercato Inter. La comunicazione ufficiale conferma il trasferimento del calciatore, evidenziando le strategie e le decisioni prese dal club in questa sessione di mercato. Questo movimento potrebbe influenzare le dinamiche della squadra e le future operazioni di mercato. La società continua a lavorare con attenzione per rafforzare la rosa e raggiungere gli obiettivi stagionali.

Il mercato dei nerazzurri entra nel vivo con un'operazione in uscita che riguarda il reparto arretrato. Attraverso un comunicato ufficiale apparso sui propri canali, l' FC Internazionale Milano ha reso nota la definizione del trasferimento di Tiago Tomás Palacios. Il giovane talento, che cerca ora maggior spazio per esprimere il proprio potenziale, saluta temporaneamente l'Italia per fare ritorno in patria, in Argentina. I dettagli dell'operazione: prestito e diritto di riscatto.

