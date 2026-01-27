Meno vetrine ma superfici più ampie L’allarme di Confesercenti | Si rischia la desertificazione

Il settore del commercio di vicinato sta attraversando una fase di trasformazione significativa, con meno vetrine e superfici più ampie. Questa evoluzione, evidenziata da Confesercenti, solleva preoccupazioni riguardo alla possibile desertificazione commerciale, anche nel contesto Veneto. Analizzare queste tendenze è importante per comprendere le sfide e le opportunità future del settore e delle comunità locali.

Il commercio di vicinato in Italia sta affrontando una metamorfosi senza precedenti, e il Veneto non fa eccezione. Secondo gli ultimi dati del report nazionale di Confesercenti, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi oltre 100mila punti vendita a livello nazionale. Tuttavia, a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Confesercenti VIEDO | Più strisce blu e tariffe più salate, il Pd: "Una vergogna passata nel silenzio, a Natale si rischia la desertificazione" “Irpinia sempre più verso la desertificazione”: allarme della Nidil Cgil L’allarme sulla crescente desertificazione dell’Irpinia, sollevato dalla Nidil Cgil, evidenzia le difficoltà sociali ed economiche della regione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Confesercenti Argomenti discussi: Scomparsi 103mila negozi in Italia, diminuiscono botteghe e piccoli esercizi: in Sicilia calo del 10,6%; Meno vetrine, più spazio. Meno vetrine ma superfici più ampie. L’allarme di Confesercenti: «Si rischia la desertificazione»Per Confesercenti del Veneto Centrale, non si tratta solo di una questione economica, ma di un problema di tenuta sociale. La scomparsa delle botteghe e dei micro-esercizi priva i quartieri di servi ... padovaoggi.it Meno vetrine, più spazioTra il 2011 e il 2025 il commercio fisico italiano ha vissuto una trasformazione profonda e silenziosa. In quattordici anni sono scomparsi oltre 103mila negozi, ma la rete commerciale non si è semplic ... polesine24.it Dalla Riva Gioielleria. Nevertown · I'm Good (Blue). E oggi vi facciamo vedere come prepariamo le nostre vetrine. Spesso ci divertiamo, qualche volta meno ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Vi aspettiamo in negozio. #gioielleriadallariva #montebel - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.