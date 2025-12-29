Irpinia sempre più verso la desertificazione | allarme della Nidil Cgil

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allarme sulla crescente desertificazione dell’Irpinia, sollevato dalla Nidil Cgil, evidenzia le difficoltà sociali ed economiche della regione. In un contesto segnato da sfide continue, l’associazione si impegna a monitorare e affrontare le problematiche legate alla perdita di stabilità e opportunità, sottolineando l’importanza di interventi concreti per tutelare il territorio e le sue comunità.

Tempo di lettura: 5 minuti Si riporta la nota di Andrea Famiglietti  Referente N idil – Cgil Avellino: “Un altro anno si appresta a concludersi, lasciandoci alle spalle un calendario denso di sfide che, come CGIL, ci hanno visto costantemente in prima linea nel tentativo di fornire risposte concrete a condizioni sociali sempre più allarmanti. Il bilancio di fine anno, tuttavia, è reso ancora più amaro dall’ultima manovra che solleva perplessità e alimenta preoccupazioni su uno scenario nazionale segnato da instabilità e ulteriore precarietà. In un contesto già fragile, la situazione in Irpinia appare certamente critica. 🔗 Leggi su Anteprima24.itImmagine generica

Leggi anche: Rifiuti in Irpinia nel caos: l'allarme della FP CGIL sullo stallo del sistema pubblico

Leggi anche: Romagna sempre più a rischio desertificazione bancaria: Rimini la provincia più colpita

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.