Irpinia sempre più verso la desertificazione | allarme della Nidil Cgil

L’allarme sulla crescente desertificazione dell’Irpinia, sollevato dalla Nidil Cgil, evidenzia le difficoltà sociali ed economiche della regione. In un contesto segnato da sfide continue, l’associazione si impegna a monitorare e affrontare le problematiche legate alla perdita di stabilità e opportunità, sottolineando l’importanza di interventi concreti per tutelare il territorio e le sue comunità.

Tempo di lettura: 5 minuti Si riporta la nota di Andrea Famiglietti Referente N idil – Cgil Avellino: "Un altro anno si appresta a concludersi, lasciandoci alle spalle un calendario denso di sfide che, come CGIL, ci hanno visto costantemente in prima linea nel tentativo di fornire risposte concrete a condizioni sociali sempre più allarmanti. Il bilancio di fine anno, tuttavia, è reso ancora più amaro dall'ultima manovra che solleva perplessità e alimenta preoccupazioni su uno scenario nazionale segnato da instabilità e ulteriore precarietà. In un contesto già fragile, la situazione in Irpinia appare certamente critica.

