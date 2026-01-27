Memoria e antimafia sociale la Cgil si riunisce a Casa Felicia a Cinisi

La Cgil si riunisce a Cinisi, presso Casa Felicia, per un evento dedicato alla memoria, alla democrazia e ai diritti nell’ambito dell’antimafia sociale. L’iniziativa, prevista per giovedì 29 gennaio alle 9.30, mira a promuovere riflessioni e azioni contro le mafie, rafforzando il ruolo della società civile nella tutela dei valori democratici e dei diritti fondamentali.

A Cinisi appuntamento giovedì 29 gennaio, alle 9.30, a "Casa Felicia" per un'iniziativa della Cgil nazionale dal titolo "Memoria, democrazia, diritti, antimafia sociale". "Casa Felicia" in contrada Napoli, è un bene confiscato nel 2010 e ristrutturato nel 2014. L'incontro intende approfondire la.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Caserta, confermando l’annullamento dell’interdittiva antimafia emessa a carico di una società di assistenza sociale.

