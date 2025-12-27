Corona | Mi hanno chiamato dalla Casa Bianca mentre ero interrogato Poi tira in ballo Trump e Melania

Ospite del podcast Gurulandia condotto da Marco Cappelli e Simone Salvai, Fabrizio Corona, nel pieno dello tsunami legato all’inchiesta Signorini, ha raccontato un divertente aneddoto occorsogli durante l’interrogatorio cui è stato sottoposto martedì 22 dicembre, in seguito alla denuncia per revenge porn sporta nei suoi confronti da Alfonso Signorini. Nel consueto clima amichevole e disinibito proprio della trasmissione (peraltro tornata in onda dopo una pausa lunga alcuni mesi) Corona ha riferito di essere stato contattato telefonicamente da Paolo Zampolli, già manager di un’agenzia di modelle ed ora portavoce di Melania Trump, proprio mentre si trovava al cospetto della PM Mannello. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

