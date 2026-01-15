Maria Esposito | Emozionata per dare voce a Melania Rea e donne vittime di violenza

Maria Esposito esprime con emozione la sua gratitudine nel poter dare voce a Melania Rea e alle donne vittime di violenza. Attraverso il suo impegno, si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa drammatica realtà, contribuendo a diffondere consapevolezza e sostegno. Un gesto che unisce rispetto e solidarietà, auspicando un cambiamento sociale per prevenire future tragedie.

“ Sono veramente molto emozionata e molto felice e grata di dar voce a Melania e attraverso lei a tutte le donne che purtroppo hanno vissuto questa bruttissima realtà ” dei femminicidi. “Sto lavorando sodo, ci sto mettendo veramente tutta me stessa per raccontare e interpretare la vicenda nel migliore dei modi”. Così l’attrice Maria Esposito, che interpreterà Melania Rea in una nuova serie HBO sul femminicidio della 28enne uccisa dal marito Salvatore Parolisi a Ripa di Civitella nel 2011, a margine della presentazione della nuova piattaforma streaming HBO Max al cinema Moderno di Roma. Alla domanda su cosa l’abbia ispirata nell’interpretare il personaggio, Esposito ha risposto: “ Già il fatto di essere donna è una grande ispirazione, poi purtroppo questa è una realtà che al giorno d’oggi si sente e si vive tutti i giorni, quindi purtroppo mi sono ispirata a fatti veramente accaduti “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maria Esposito: "Emozionata per dare voce a Melania Rea e donne vittime di violenza" Leggi anche: A Salerno una panchina intitolata a Melania Rea: "Donne, non siete sole" Leggi anche: Voce alle donne vittime di violenza. Spettacolo benefico al Tirinnanzi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Maria Esposito: "Emozionata per dare voce a Melania Rea e donne vittime di violenza" - (LaPresse) "Sono veramente molto emozionata e molto felice e grata di dar voce a Melania e attraverso lei a tutte le donne che purtroppo hanno vissuto questa bruttissima ... ilmattino.it

