Il Meeting dei Consoli Europei EFCAC 2026 si tiene a Roma, offrendo un’occasione di confronto sul ruolo della diplomazia consolare e il futuro del dialogo tra le nazioni europee. Un evento che riunisce esperti e rappresentanti istituzionali per approfondire temi di attualità e prospettive future nel settore diplomatico.

Europa e futuro del dialogo consolare Il Meeting dei Consoli Europei EFCAC 2026 porta a Roma un confronto di alto livello sul futuro della diplomazia consolare. Un evento che unisce esperienza istituzionale e nuove visioni, offrendo uno sguardo contemporaneo sulle relazioni internazionali. La presenza di Diego Massimiliano De Giorgi, il più giovane membro del Consiglio Direttivo FENCO, rappresenta un segnale di rinnovamento e apertura verso una diplomazia sempre più globale e multidisciplinare. Accanto a lui, Gennaro Famiglietti garantisce continuità e solidità istituzionale. Il Meeting si propone come spazio di dialogo e crescita, valorizzando l’Italia come luogo di incontro tra culture e istituzioni. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Meeting EFCAC 2026, giovani visioni diplomatiche

Approfondimenti su EFCAC 2026

Ultime notizie su EFCAC 2026

