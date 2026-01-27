Mediaset interviene sulla vicenda Corona | Falsità gravissime

Mediaset ha diffuso un comunicato in risposta alle recenti accuse di Corona, respingendo le affermazioni e sostenendo la propria posizione. La vicenda riguarda contestazioni su presunte falsità e il divieto di trasmettere ulteriori puntate di Falsissimo. La situazione evidenzia le tensioni tra le parti e l’importanza di chiarire le rispettive posizioni nel rispetto delle normative vigenti.

Pubblicato poco fa un comunicato di Mediaset sulla vicenda Corona: l’ emittente, nonostante il divieto per il paparazzo di pubblicare ulteriori puntate di Falsissimo, si è vista costretta a difendersi dalle pesantissime accuse di Corona, che ha rincarato la dose e ha fatto altri nomi dello spettacolo parlando del “Sistema Mediaset”. Comunicato Mediaset sulla vicenda Corona: “Sono accuse gravissime”. Nel comunicato si legge: “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

