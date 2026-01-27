Mediaset ha diffuso un comunicato in risposta alle recenti accuse di Corona, respingendo le affermazioni e sostenendo la propria posizione. La vicenda riguarda contestazioni su presunte falsità e il divieto di trasmettere ulteriori puntate di Falsissimo. La situazione evidenzia le tensioni tra le parti e l’importanza di chiarire le rispettive posizioni nel rispetto delle normative vigenti.

Pubblicato poco fa un comunicato di Mediaset sulla vicenda Corona: l’ emittente, nonostante il divieto per il paparazzo di pubblicare ulteriori puntate di Falsissimo, si è vista costretta a difendersi dalle pesantissime accuse di Corona, che ha rincarato la dose e ha fatto altri nomi dello spettacolo parlando del “Sistema Mediaset”. Comunicato Mediaset sulla vicenda Corona: “Sono accuse gravissime”. Nel comunicato si legge: “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mediaset interviene sulla vicenda Corona: “Falsità gravissime”

In un contesto di crescente tensione, Mediaset ha risposto alle recenti accuse di Fabrizio Corona, definendole

Mediaset ha diffuso un comunicato in cui accusa Fabrizio Corona di aver diffuso informazioni false e di danneggiare l’immagine dell’azienda.

MEDIASET DENUNCIA CORONA: “TOGLIETEGLI SOCIAL, PC E CELLULARI”

Argomenti discussi: Corona e la puntata di Falsissimo senza Signorini sul sistema Mediaset: da Scotti e De Filippi ai Berlusconi; Caso Signorini. Mediaset invoca la DDA. Il dramma di un Paese vittima di sé stesso; Fabrizio Corona: Mi adeguo e non parlo di Signorini, ma non mi fermo. Stasera puntata sul sistema Mediaset; Mediaset denuncia Fabrizio Corona.

Caso Signorini, Mediaset: Libertà di espressione non è libertà di diffamazioneMediaset interviene sul Caso Signorini – e non solo – dopo che in queste ... msn.com

Mediaset, duro comunicato dopo il video di Corona: «Libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica»« La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone». Nette le parole di Mediaset che in un comunicato dice con ch ... corriere.it

