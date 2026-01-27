Mediaset ha diffuso un comunicato in cui accusa Fabrizio Corona di aver diffuso informazioni false e di danneggiare l’immagine dell’azienda. La replica si inserisce nel contesto delle polemiche successive a Falsissimo, sottolineando l’importanza di un’informazione corretta e verificata. La questione evidenzia come le controversie tra media e personaggi pubblici possano avere ripercussioni sulla credibilità e sull’immagine delle parti coinvolte.

Mediaset ha diffuso un comunicato in cui accusa Fabrizio Corona di aver deliberatamente mentito per danneggiare l’immagine della società nell’ultima puntata del suo format Falsissimo, pubblicato su YouTube. Corona ha subito risposto all’azienda, affermando di conoscere “da dentro” il “sistema” di Mediaset e riaffermando che le sue affermazioni sono veritiere. Il comunicato di Mediaset Mediaset, nel comunicato diffuso dopo la pubblicazione dell’ultima puntata di Falsissimo, ha dichiarato che “quanto diffuso nelle ultime ore sul web” non è giornalismo ma “la reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mediaset replica e accusa Fabrizio Corona dopo Falsissimo, "falsità gravissime, questo non è informare"

In un contesto di crescente tensione, Mediaset ha risposto alle recenti accuse di Fabrizio Corona, definendole

Mediaset risponde a Fabrizio Corona con fermezza, contestando le sue affermazioni e sottolineando la gravità delle falsità diffuse.

