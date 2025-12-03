Scoperta a cena fuori mentre era in malattia multa al Comune che ha licenziato la dipendente | colpa del video finito nella chat con la sindaca

Un caso di presunto assenteismo che avrebbe dovuto inchiodare un’impiegata del Comune di Curtarolo (Padova), si è trasformato in un boomerang per l’amministrazione che l’aveva licenziata in tronco. Il Garante della Privacy ha infatti sanzionato con 15mila euro l’ente dell’Alta Padovana con l’accusa di « trattamento illecito dei dati personali » legato alle modalità con cui sono state raccolte e gestite le immagini utilizzate per il licenziamento della dipendente. Perché è stata licenziata. L’impiegata era stata allontanata dal servizio dopo che il sistema di video-sorveglianza del Comune veneto aveva registrato comportamenti ritenuti «inconciliabili» con lo stato di malattia da lei dichiarato. 🔗 Leggi su Open.online