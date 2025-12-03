Marty Supreme l’epopea dell’outsider secondo Josh Safdie | Chalamet travolgente in un’odissea pop

Se il cinema, come l’abbiamo inteso nel Novecento, sta morendo allora Marty Supreme è l’ultima scarica di adrenalina possibile per farlo rimanere in vita. Il film di Josh Safdie, presentato come titolo sorpresa in anteprima europea all’ultimo Torino Film Festival, è il ritratto finto biografico di Marty Mauser ( Timothée Chalamet ), un giovane imbroglione incallito, traditore e maldestro sciupafemmine, sopraffino venditore di scarpe e talentuoso del ping pong che attraversa gli anni Cinquanta tra il Lower East Side ebraico di New York, hotel di lusso a Londra e un match clou in quel di Tokyo, al ritmo di musica elettronica anni Ottanta (Daniel Lopatin). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marty Supreme, l’epopea dell’outsider secondo Josh Safdie: Chalamet travolgente in un’odissea pop

