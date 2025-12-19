Selvaggia Lucarelli ha deciso di querelare Mario Adinolfi dopo le dure accuse rivoltele da quest'ultimo. La controversia nasce da un commento della giornalista, che aveva criticato il cosiddetto 'metodo Fabrizio Corona' in relazione alla vicenda che coinvolge Alfonso Signorini. La polemica si è intensificata, portando a una disputa giudiziaria che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica.

Mario Adinolfi si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli che nella sua newsletter aveva duramente criticato il ‘ metodo Fabrizio Corona ‘ in merito alla vicenda che coinvolge Alfonso Signorini. “Capisco che Selvaggia voglia andare a lavorare a Mediaset per massimizzare la paga, ma rimproverare a Fabrizio Corona di ‘esporre al pubblico ludibrio’ gente potente e con un pelo sullo stomaco alto così, quando lei e il fidanzato hanno eletto a sistema l’esposizione al pubblico ludibrio di chiunque mettessero nel mirino, mi pare un po’ troppo”, aveva fatto sapere Mario via web. “ Avete fatto suicidare la povera gente per averla esposta al pubblico ludibrio, avete devastato carriere e imprese: adesso Selvaggia te la prendi con Corona che attacca carte alla mano uno degli uomini più potenti d’Italia, ricco da far schifo, che sommergerà tutti di querele pagando gli avvocati più forti di Milano? Dai, il posto ben pagato Piersilvio te lo dà lo stesso, l’intervista a Verissimo già l’hai avuta, risparmiati l’effetto del bue che dà del cornuto all’asino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Perché Selvaggia Lucarelli ha querelato Mario Adinolfi?

Selvaggia Lucarelli mi ha querelato

