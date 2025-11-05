Letizia di Spagna che sorprende con inediti ricci di ispirazione preraffaellita

Vanityfair.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il sontuoso banchetto in onore di Haytham bin Tariq, sultano dell'Oman, la sovrana ha sfoderato un'inedita chioma riccia ultra definita, che ha archiviato in una sera anni di styling ultra lisci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

