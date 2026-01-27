Marco Travaglio esprime solidarietà a Fabrizio Corona, sottolineando le criticità del sistema mediatico italiano. Nel suo editoriale, evidenzia come l’Italia sia caratterizzata da numerose censure e restrizioni, spesso limitando la libertà di informazione. Questa posizione si inserisce nel dibattito sulle decisioni giudiziarie e sulla libertà di stampa nel nostro paese.

La decisione del giudice di Milano su Alfonso Signorini e Mediaset non è piaciuta al direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che oggi difende Fabrizio Corona nel suo editoriale. «Oggi l’Italia, come tutto l’Occidente, anziché progredire verso una maggiore libertà, è un catalogo inesauribile di censure, autocensure, bavagli, museruole, divieti e gabbie da asfissia, sempre più simili a quelli delle autocrazie», esordisce. Travaglio e Corona. Poi parla di Corona, che «non è un cronista, ma un ex galeotto, non usa le cautele del giornalismo, avrebbe bisogno di un consulente legale per non gettare il bambino con l’acqua sporca, ma col suo linguaggio da trivio sta scoperchiando certe simpatiche usanze del mondo Signorini-Mediaset».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Fatto Quotidiano

La docuserie “Io sono notizia” dedicata a Fabrizio Corona presenta un episodio toccante, con Marco Travaglio che si lascia andare a emozioni sincere.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Marco Travaglio e Tutti sotto choc: Fabrizio Corona si è.. #fabriziocorona

Ultime notizie su Fatto Quotidiano

Argomenti discussi: Travaglio a La7: Trump ci sta sbattendo in faccia quello che gli Usa fanno da 20 anni. Frecciata a Macron; Marco Travaglio sta con Fabrizio Corona: L’Italia è un catalogo di censure e museruole; Vertice a Davos, Travaglio ironizza su Macron: Con Trump non basta mettersi gli occhiali da Top Gun; Accordi e Disaccordi | Puntata 24 gennaio 2026.

Travaglio attacca Zelensky: Presidente scaduto di un Paese fallito che dà ordini alla UeIl direttore del Fatto Quotidiano contro il rappresentante di Kiev che vorrebbe l'arresto di Putin sul modello di quello di Maduro ... tag24.it

Vertice di Davos, Travaglio: Trump ci sta svegliando, si prende quello che gli serveTravaglio: Trump a Davos ci sta svegliando, si prende quello che gli serve. Commenti sull’acquisizione della Groenlandia. la7.it

Il Fatto Quotidiano. . “Vogliono indebolirlo o vogliono rafforzarlo il Pubblico Ministero Perché dicono che vogliono rafforzare il giudice e indebolire il Pm. Il risultato sarà rafforzare i Pm e indebolire i giudici, ovviamente”. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disac - facebook.com facebook