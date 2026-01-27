Manutenzione straordinaria all' ex collegio Pio IX ad aprile la consegna dei lavori

Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria all'ex Collegio Pio IX a Senigallia, con consegna prevista per aprile. L’intervento mira a preservare e valorizzare l’edificio storico, garantendo interventi strutturali e di restauro necessari per il suo mantenimento. La conclusione dei lavori rappresenta un passo importante per il recupero e la tutela di questo patrimonio architettonico.

SENIGALLIA – Saranno terminati il prossimo aprile i lavori di straordinaria manutenzione che stanno tuttora interessando l'ex Collegio Pio IX in piazza Garibaldi. La struttura, a servizio della comunità, si trasformerà in un polo civico, uno spazio condiviso pensato per accogliere attività.

