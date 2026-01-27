In questa analisi si approfondiscono le intercettazioni che coinvolgono Manuela Bianchi e il suo desiderio di maternità, rivelando aspetti nascosti delle sue speranze e incontri segreti. Un quadro che emerge dalle indagini e dalle testimonianze, offrendo uno sguardo sulla complessità delle vicende personali e giudiziarie legate al caso di via del Ciclamino.

Rimini, 27 gennaio 2026 – Dalla cam3 ai cellulari dei protagonisti del giallo di via del Ciclamino. Ieri in Corte d’Assise è andato in scena un nuovo round di testimonianze di agenti di polizia e consulenti della procura che abbiano compiuto analisi e redatto relazioni nel corso dell’inchiesta sull’ omicidio di Pierina. Pierina, la tresca dei misteri. Dal ciondolo regalato ai sospetti di Manuela: "E se fosse stato Louis?" Oggi nuova udienza. Saranno ascoltati anche i poliziotti intervenuti sulla scena del crimine. Sotto la lente d’ingrandimento i telefonini. In particolare, dopo essere partiti con le risultanze dell’analisi del movimento dell’ignoto ripreso dalla cam3 alle 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Manuela Bianchi e la speranza di rimanere incinta: dalle intercettazioni il sogno di una famiglia con Louis e gli incontri 'segreti'

Il cellulare di Bianchi rivela messaggi a Louis in cui esprime il desiderio di rimanere incinta e di costruire una famiglia insieme.

