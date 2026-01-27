Maltempo neve anche a bassa quota temporali diffusi e violenti mareggiate | ecco dove Le previsioni con nuove allerte meteo

In un contesto di maltempo prolungato e condizioni di neve anche a bassa quota, le previsioni indicano ulteriori temporali e mareggiate. La presenza di sistemi perturbati di origine atlantica, dovuta all’assenza di un anticiclone stabile, continuerà a influenzare il clima nelle prossime settimane, portando condizioni meteorologiche variabili e intense in diverse regioni.

Un'ondata di maltempo artico interessa l'Italia, con neve a bassa quota e allerte nelle regioni più colpite.

Un'area di maltempo interessa cinque regioni italiane, con temporali e nevicate a bassa quota.

