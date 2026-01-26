Allerta meteo in 5 regioni temporali e neve a bassa quota sull' Italia | ecco dove le previsioni

Un'area di maltempo interessa cinque regioni italiane, con temporali e nevicate a bassa quota. Oggi, istituita l’allerta gialla in Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Veneto. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche avverse che richiedono attenzione. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire sicurezza e prepararsi alle eventuali conseguenze di questa fase di maltempo.

Allerta meteo su cinque regioni - Il maltempo non molla la presa sull'Italia. Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Veneto. Alle 13 previsto un Cdm sullo stato d'emergenza al Sud. Evacuate 500 persone ieri nel Nisseno per una frana a Niscemi, dove oggi le scuole resteranno chiuse. Le pertrurbazioni atlantiche L'assenza dell'anticiclone dallo scacchiere europeo favorirà anche nei prossimi giorni il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che interesseranno le nostre regioni, con frequenti episodi di maltempo, alternati a pause più soleggiate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Allerta meteo in 5 regioni, temporali e neve a bassa quota sull'Italia: ecco dove, le previsioni Meteo, ondata di maltempo artico sull'Italia, neve a bassa quota e allerte in cinque regioni: ecco doveUn'ondata di maltempo artico interessa l'Italia, con neve a bassa quota e allerte nelle regioni più colpite. Meteo, piogge e temporali al Centro: allerta gialla in 8 regioni. Freddo in arrivo e neve fino a bassa quotaIl bollettino meteo di lunedì 5 gennaio 2026 segnala piogge e temporali persistenti al centro Italia, con allerta gialla in otto regioni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Allerta meteo: chiusura della SS195, tra il km 5 e il km 11; Maltempo: oggi allerta gialla su Isole e altre 3 regioni, danni dal ciclone Harry; Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi valido dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di sabato 24 gennaio; Allerta meteo, slittano ai prossimi giorni gli appuntamenti già fissati per il rilascio della CIE. Meteo, allerta maltempo per pioggia e vento: le regioni a rischio. Le previsioniIl maltempo non molla la presa sull'Italia. Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Veneto. Alle 13 previsto un Cdm sullo stato d'emergenza al Sud. Evacuate 500 ... tg24.sky.it Allerta meteo in 5 regioni, temporali e neve a bassa quota sull'Italia: ecco dove, le previsioniAllerta meteo su cinque regioni - Il maltempo non molla la presa sull'Italia. Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia ... msn.com Maltempo senza tregua in Sicilia. Allerta meteo gialla per lunedì 26 gennaio su sei province: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani e Agrigento. Previsti cielo coperto, piogge sparse, vento forte e mari agitati, con possibili disagi soprattutto lungo le cost - facebook.com facebook Sinnai, allerta meteo terminata: prosegue il monitoraggio sul territorio comunale x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.