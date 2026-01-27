Maltempo Confeuro | Vicini alle popolazioni della Calabria Italia paese vulnerabile

Il maltempo causato dalla tempesta Harry ha colpito duramente diverse regioni italiane, in particolare Calabria, Sardegna e Sicilia. Confeuro esprime la propria vicinanza alle popolazioni coinvolte, riconoscendo l’impatto significativo su aspetti sociali, economici e infrastrutturali. È fondamentale intervenire con misure di sostegno e prevenzione per ridurre i rischi e supportare le comunità colpite.

Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento a tutti i soccorritori, alle forze dell'ordine, alla Protezione civile e agli amministratori locali, impegnati senza sosta in queste ore cruciali per garantire sicurezza e assistenza alle comunità colpite. Quanto accaduto nel Meridione si aggiunge a una lunga serie di eventi estremi che, con frequenza sempre maggiore negli ultimi anni, hanno colpito l'intero Paese, dal Nord al Sud. Si tratta di un segnale chiaro e allarmante della pericolosità crescente dei fenomeni atmosferici estremi, resi sempre più violenti e imprevedibili dal cambiamento climatico in atto.

