La firma di Maldini con la Lazio segna la conclusione di un possibile trasferimento alla Juventus. La decisione del calciatore conferma le scelte del club biancoceleste e chiude le speculazioni sul suo futuro. Questa conclusione influisce sulle strategie di mercato delle squadre coinvolte e sottolinea l’importanza delle decisioni personali nel mondo del calcio.

Maldini Juve, il figlio d’arte non vestirà bianconero. L’attaccante ha firmato con la Lazio. Ecco i dettagli dell’operazione. Daniel Maldini riparte dalla Lazio. Nonostante l’interesse della Juve, il figlio d’arte ha deciso di ripartire dai biancocelesti. QUI: CALCIOMERCATO JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Di seguito il comunicato del club capitolino: « La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio ». PROMO CHAMPIONS LEAGUE Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Maldini Juve, sfuma definitivamente l'obiettivo per i bianconeri. Il figlio d'arte ha firmato con la Lazio. Il comunicato del club biancoceleste

