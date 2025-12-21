Pizzo e slot 13 esponenti del ' gruppo misto' dei Casalesi davanti al giudice

Comincerà di fatto il 2 febbraio il processo a carico di 13 esponenti del “Gruppo Misto” dei Casalesi, dedito alle estorsioni ai commercianti e all’imposizione di slot machine nei territori dell’agro aversano.Nei giorni scorsi, il gip Donatella Bove ha rinviato l’udienza per alcuni difetti di. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

