madre denuncia il figlio spacciatore

Un diciassettenne è stato arrestato ad Assisi, in provincia di Perugia, per detenzione di droga a fini di spaccio. La madre ha chiamato il 112 per segnalarne l’attività. L’intervento dei carabinieri ha portato all’arresto del giovane, evidenziando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Assisi (Perugia), 27 gennaio 2026 – Un diciassettenne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dopo che la madre ha chiesto aiuto chiamando il numero unico di emergenza 112. È successo in provincia di Perugia. I carabinieri della compagnia di Assisi sono intervenuti dopo che la donna ha deciso «coraggiosamente» di denunciare il figlio. Una volta giunti presso l'abitazione, i militari hanno eseguito una perquisizione locale che ha permesso di rinvenire, nella disponibilità del ragazzo, 750 grammi di marijuana, 400 di hascisc, 100 di cocaina e 17 grammi di Mdma, nonché un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Assisi Perugia

Ultime notizie su Assisi Perugia

