Dieci anni di botte minacce e offese | la madre denuncia il figlio

Padovaoggi.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto ed ottenuto dal Gip di Rovigo una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi all’abitazione e agli altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, che è stata eseguita a fine novembre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Botte e minacce di morte alla moglie e ai figli: 90enne condannato a due anni di carcere. Le violenze durate mezzo secolo - Dopo mezzo secolo di schiaffi, pugni, minacce di morte e pesanti insulti, ora potrà tirare un sospiro di sollievo: il marito orco, 90 anni da compiere a ... Lo riporta ilgazzettino.it

Getta benzina in volto alla moglie e la minaccia: “Li vuoi vedere i tuoi figli?” - La presidente del centro antiviolenza: “Di fronte a certe storie noi rabbrividiamo e ci chiediamo: ‘Ma sono vere? Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dieci Anni Botte Minacce