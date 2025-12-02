Dieci anni di botte minacce e offese | la madre denuncia il figlio

La Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto ed ottenuto dal Gip di Rovigo una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi all’abitazione e agli altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, che è stata eseguita a fine novembre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

