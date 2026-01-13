Il Macbeth di Verdi inaugura la stazione 2026 del Teatro Coccia di Novara
Il Macbeth di Giuseppe Verdi apre la stagione 2026 del Teatro Coccia di Novara, segnando l’inizio di un nuovo ciclo di spettacoli. Come di consueto, l’apertura avviene in occasione della festa di San Gaudenzio, consolidando questa tradizione. La rappresentazione promette un percorso musicale e drammatico di alto livello, contribuendo a rafforzare il ruolo culturale del teatro nella città e nel panorama teatrale regionale.
Prende il via con il Macbeth di Giuseppe Verdi la stagione 2026 del Teatro Coccia di Novara, che come divenuto ormai consuetudine a partire dal 2022 inaugura in occasione di San Gaudenzio. Nuova stagione al via dunque venerdì 23 gennaio e domenica 25 gennaio con le recite in abbonamento
Con la nuova edizione di Parole per la musica, ricominciano le guide all'ascolto dedicate ai titoli della stagione lirica. Il primo appuntamento, a cura di Paolo Patrizi, è intitolato "L’abbecedario shakespeariano di Verdi. Considerazioni intorno al Macbeth". - facebook.com facebook
