Verso l' abbattimento di 52 esemplari di pioppo nero Priorità alla sicurezza

A Mira, sono in corso interventi di abbattimento di 52 pioppi neri lungo via Bastiette. Dopo un’attenta analisi tecnica e un censimento del patrimonio arboreo, si è rilevata una condizione di criticità che può compromettere la sicurezza pubblica. La priorità è garantire la tutela dei cittadini e prevenire eventuali rischi legati alla stabilità degli alberi.

Il Comune di Mira, dopo il censimento del patrimonio arboreo e con analisi tecniche ha scoperto una situazione di grave criticità in via Bastiette. Assessore Pesce: «Al primo posto la tutela dell’incolumità pubblica» Verso l'abbattimento di 52 esemplari di pioppo nero a Mira. Con il censimento del patrimonio arboreo e di approfondite analisi tecniche, è emersa una situazione di grave criticità sotto il profilo della sicurezza lungo via Bastiette, dove sono presenti 52 esemplari di pioppo nero di grandi dimensioni. «La ditta incaricata dall’amministrazione - comunica l’assessore Albino Pesce con delega al Verde Pubblico - ha redatto una relazione dalla quale risulta che il filare di pioppi, nel corso degli anni, è stato interessato a schianti e abbattimenti, indice di una progressiva perdita di stabilità strutturale».🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Territorio, ospedali, lotta alla povertà, abbattimento liste di attesa: le priorità di Cgil, Cisl e Uil Tredicesime, in arrivo 52,5 miliardi di euro: un italiano su due le userà per i regali. Priorità a risparmi e spese obbligateQuest'anno gli italiani riceveranno circa 52,5 miliardi di euro di tredicesime, con un incremento dell’1,2% rispetto al 2024. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Primo passo verso l’abbattimento dei lupi: non è più una specie super protetta; Nuovo passo avanti verso il declassamento del lupo in Italia, una decisione insensata; Animali, ora in Italia è consentito abbattere i lupi: In Veneto quattro esemplari; Con la riapertura della clinica Sant'Anna un altro passo verso l'abbattimento delle liste d'attesa. Con la riapertura della clinica Sant'Anna un altro passo verso l'abbattimento delle liste d'attesaL'assessore alla Sanit Federico RIboldi: Sessanta posti letto accreditati e specialità ambulatoriali in Urologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Generale, Ortopedia e ... casalenews.it Primo passo verso l’abbattimento dei lupiIl lupo non è più una specie super protetta. Ieri, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della direttiva Habitat, ... msn.com rete veneta. . ALTOPIANO | VERSO IL VIA LIBERA ALL’ABBATTIMENTO DEI LUPI, TOSI: «QUATTRO SONO POCHI» Dopo il declassamento del lupo sancito dall’Europa si avvicina il momento in cui il Veneto potrà disporre gli abbattimenti dei predatori. - Clic facebook

