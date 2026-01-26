Verso l' abbattimento di 52 esemplari di pioppo nero Priorità alla sicurezza

A Mira, sono in corso interventi di abbattimento di 52 pioppi neri lungo via Bastiette. Dopo un’attenta analisi tecnica e un censimento del patrimonio arboreo, si è rilevata una condizione di criticità che può compromettere la sicurezza pubblica. La priorità è garantire la tutela dei cittadini e prevenire eventuali rischi legati alla stabilità degli alberi.

Il Comune di Mira, dopo il censimento del patrimonio arboreo e con analisi tecniche ha scoperto una situazione di grave criticità in via Bastiette. Assessore Pesce: «Al primo posto la tutela dell’incolumità pubblica» Verso l'abbattimento di 52 esemplari di pioppo nero a Mira. Con il censimento del patrimonio arboreo e di approfondite analisi tecniche, è emersa una situazione di grave criticità sotto il profilo della sicurezza lungo via Bastiette, dove sono presenti 52 esemplari di pioppo nero di grandi dimensioni. «La ditta incaricata dall’amministrazione - comunica l’assessore Albino Pesce con delega al Verde Pubblico - ha redatto una relazione dalla quale risulta che il filare di pioppi, nel corso degli anni, è stato interessato a schianti e abbattimenti, indice di una progressiva perdita di stabilità strutturale».🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

