L’uomo la bestia e la virtù | a Catania il capolavoro grottesco di Pirandello
A Catania, dal 10 gennaio all’1 febbraio 2026, sarà rappresentato “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello. L’evento vede in scena le interpretazioni di Eduardo Saitta e Salvo Saitta, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento su una delle opere più significative del drammaturgo siciliano. La rappresentazione si inserisce nel panorama culturale della città, valorizzando il patrimonio teatrale e letterario italiano.
Dal 10 gennaio all’1 febbraio 2026, andrà in scena a Catania “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello nella superba interpretazione di Eduardo Saitta e Salvo Saitta. Prodotto dall’associazione culturale Progetto Teatrando e diretto da Plinio Milazzo, lo spettacolo rientra nella nuova. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
