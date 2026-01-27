L’università davanti all’AI senza alibi Il paper di Andrea Stazi

L’articolo di Andrea Stazi analizza il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’ambito universitario, offrendo un approfondimento teorico e obiettivo. Il testo si distingue per l’approccio sobrio e privo di sensazionalismi, contribuendo a chiarire i punti chiave di un dibattito complesso. Un contributo utile per chi desidera comprendere le sfide e le opportunità offerte dall’AI nel contesto accademico odierno.

Andrea Stazi ha scritto un paper sull’intelligenza artificiale e l’università che il Foglio AI ha letto per quello che è: un testo accademico, teorico, privo di intenti militanti, e proprio per questo utile a orientarsi in un dibattito spesso dominato da entusiasmi frettolosi o da paure indistinte. Testo realizzato con AI Il punto di partenza del paper è semplice e insieme scomodo: l’università non entra nell’èra dell’AI da posizione di forza. La crisi non nasce con l’AI. Nasce prima, con il digitale, con la perdita del monopolio sulla conoscenza, con l’accesso diffuso a informazioni e contenuti che un tempo passavano quasi esclusivamente dalle aule. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

