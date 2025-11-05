Viaggiare per guarire | il lusso silenzioso dei ritiri digital detox

Life&People.it Il vero lusso, nell’epoca dell’iperconnessione, non è avere accesso a tutto e sempre, quanto invece potersi sottrarre alla routine telematica di tutti i giorni. I viaggi digital detox sono passati dall’essere un vezzo ad una nuova forma di prestigio culturale che offre un antidoto radicale alla sovrastimolazione costante. Spegnere il telefono, allontanarsi dallo schermo, lasciarsi alle spalle la conversazione continua con il mondo esterno è una scelta consapevole affermando di esistere anche quando non si risponde. La nuova ricchezza dei viaggi digital detox: silenzio, tempo, essenzialità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it