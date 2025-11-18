Zidane pronto a subentrare in panchina | l’accordo dopo il Mondiale Ecco quando tornerà ad allenare

Zidane, il tecnico è il favorito per subentrare a Deschamps. Nessuna firma ora: l’accordo è valido a partire dalla fine di luglio, dopo il Mondiale 2026. Zinedine Zidane è il chiaro favorito per diventare il prossimo allenatore della Francia. L’indiscrezione lanciata conferma il futuro professionale del tecnico, che aveva recentemente annunciato il suo desiderio di tornare ad allenare. Nonostante l’accordo sia di fatto raggiunto, non ci sarà alcuna firma ufficiale immediata. Zidane vuole rispettare Didier Deschamps, l’attuale Commissario Tecnico, che lascerà l’incarico solo a fine luglio, dopo la conclusione del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

