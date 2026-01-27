Luis Henrique Romano | L’Inter pronto a cederlo al Bournemouth Perisic blocca tutto

In questo aggiornamento sul mercato nerazzurro, si discute del possibile trasferimento di Luis Henrique dal club. L’interesse del Bournemouth e le recenti voci indicano che il futuro del giocatore potrebbe essere in Inghilterra, anche se Perisic sembra aver bloccato questa operazione. Resta da capire quale sarà la decisione finale e come evolverà la situazione nei prossimi giorni.

Luis Henrique. Il futuro di Luis Henrique continua a essere uno dei temi caldi del mercato nerazzurro. Dopo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore, arrivano ulteriori conferme sull’interesse concreto del Bournemouth per l’esterno dell’ Inter, un’operazione che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni ma che resta legata a diversi incastri ancora da risolvere. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che ha smentito la versione di un’offerta ritenuta troppo bassa dal club nerazzurro: “ Ribadisco che il Bournemouth è su Luis Henrique a titolo definitivo: leggevo di un’offerta rispedita al mittente perché molto bassa.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter ha deciso di non cedere Luis Henrique al Bournemouth, mantenendo il controllo sulla situazione.

