L’omaggio ai cantautori

"Note d’autore", cinque appuntamenti con la musica d’autore italiana proposta dal vivo da cantautori e cover band. La rassegna è tornata al circolo Arci "La libertà del 1945" a Viaccia in un viaggio che è un omaggio ai cantautori per celebrare la grande canzoni italiana. Vere e proprie riletture musicali che conquistano il pubblico. L’edizione 2025 di "Note d’autore" ha riscosso grande successo e tutto esaurito. Per il 2026, dopo l’omaggio a Rino Gaetano, venerdì 6 febbraio tributo a Francesco Guccini con "I suoni del limenta": Nicola Buscioni, voce e chitarra; Raniero Biondi, basso e voce; Simone Pacini, chitarra e voce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 2026 si apre con un calendario di concerti tra Ancona e Senigallia, offrendo un’ampia scelta di eventi musicali.

