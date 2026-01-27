"Note d’autore", cinque appuntamenti con la musica d’autore italiana proposta dal vivo da cantautori e cover band. La rassegna è tornata al circolo Arci "La libertà del 1945" a Viaccia in un viaggio che è un omaggio ai cantautori per celebrare la grande canzoni italiana. Vere e proprie riletture musicali che conquistano il pubblico. L’edizione 2025 di "Note d’autore" ha riscosso grande successo e tutto esaurito. Per il 2026, dopo l’omaggio a Rino Gaetano, venerdì 6 febbraio tributo a Francesco Guccini con "I suoni del limenta": Nicola Buscioni, voce e chitarra; Raniero Biondi, basso e voce; Simone Pacini, chitarra e voce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’omaggio ai cantautori

Approfondimenti su Note Autore

Il 2026 si apre con un calendario di concerti tra Ancona e Senigallia, offrendo un’ampia scelta di eventi musicali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

L’omaggio a tre leggende che vivranno per sempre nei nostri cuori

Ultime notizie su Note Autore

Argomenti discussi: L’omaggio ai cantautori; Alice al Politeama Genovese rende omaggio ai cantautori; Luca Carboni, ritorno da re: Bologna, finalmente. Sono commosso ed emozionato. L’Unipol Arena ai suoi piedi; Laura Pausini, botta e risposta sui social: commenti negativi sulla cover di Mengoni. Lo staff risponde alle critiche . E Fiorello la difende.

L’omaggio ai cantautoriNote d’autore, cinque appuntamenti con la musica d’autore italiana proposta dal vivo da cantautori e cover band. La rassegna è tornata al circolo Arci La libertà del 1945 a Viaccia in un viaggio ... lanazione.it

Alice al Politeama Genovese rende omaggio ai cantautoriL'applauso scrosciante che le tributa la platea piena del Politeama alla fine della Canzone dell'amore perduto Alice lo dedica a Faber. Comincia con un omaggio a De André la tappa genovese del tour ... rainews.it

Radio Capital. . Sul palco di Capital Jam @santamarea.band con un omaggio a Bruno Lauzi: questa è ‘Ritornerai’ Alzate il volume, ci vediamo mercoledi 28 come sempre alla @fabbricadelvapore di Milano! #capitaljam #radiocapital #cantautori #concerti #mu - facebook.com facebook