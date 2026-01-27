Lollobrigida sottolinea l'importanza di promuovere il miele come simbolo delle tradizioni italiane, puntando sulla sua presenza in ambienti frequentati dai giovani. L’iniziativa mira a rafforzare la conoscenza e l’apprezzamento di un prodotto identitario, contribuendo alla valorizzazione delle produzioni locali e alla diffusione della cultura del miele tra le nuove generazioni.

Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - Far conoscere il miele come prodotto identitario, in un luogo frequentato quotidianamente da tanti ragazzi significa accrescere la consapevolezza delle nostre tradizioni produttive. Promuovere un prodotto sano e di alta qualità sostiene la filiera apistica nazionale e aiuta a tutelare le api, essenziali per l'equilibrio degli ecosistemi e per la produttività agricola. Questa iniziativa ha dunque un doppio valore, è un'opportunità concreta per i nostri apicoltori che vedono valorizzato il proprio lavoro ed è anche un investimento culturale rivolto alle giovani generazioniE' quanto ha affermato il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla presentazione della iniziativa che introduce il miele biologico italiano negli oltre 800 ristoranti di McDonald's Italia al Masaf. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lollobrigida: "Il miele nei McDonald's fa conoscere prodotto identitario ai giovani"

Approfondimenti su Lollobrigida Miele

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lollobrigida Miele

8 ton. miele acacia bio italiano in 800 McDonald’s per 12 mesiRoma, 27 gen. (askanews) – Otto tonnellate di miele d’acacia biologico italiano saranno distribuite negli oltre 800 ristoranti McDonald’s su tutto il territorio nazionale nei prossimi 12 mesi. L’inizi ... askanews.it

Il miele italiano entra nei fast foodMcDonald's quest'anno inserirà il miele italiano all'interno della ristorazione, il chè significa migliaia e migliaia di bustine all'interno di un luogo nel quale, al di là della vendita, c'è la ... ansa.it

Contenimento dei lupi, il ministro Lollobrigida: "Verrà recepito un piano per operare come altri Paesi" #Rimini - facebook.com facebook