McDonald's si impegna a sostenere la filiera del miele biologico italiano, distribuendo circa 8 tonnellate in oltre 800 ristoranti su tutto il territorio nazionale. Questa iniziativa mira a promuovere prodotti di qualità e a valorizzare l'agricoltura italiana biologica, offrendo ai clienti un’opzione consapevole e sostenibile.

Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - Otto tonnellate di miele d'acacia biologico italiano saranno distribuite negli oltre 800 ristoranti McDonald's su tutto il territorio nazionale nei prossimi 12 mesi. L'iniziativa è stata presentata nell'ambito dell'incontro "Alleanza per le Api", promosso da Fondazione Qualivita e Fai –Federazione Apicoltori Italiani, tenutosi presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida, del Presidente Senatore Luca De Carlo, del Senatore Guido Liris, del Senatore Etelwardo Sigismondi, di Raffaele Cirone, presidente della Federazione Apicoltori Italiani (Fai), di Mauro Rosati, Direttore Generale di Qualivita, e di Giorgia Favaro, amministratrice delegata di McDonald's Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - McDonald's al fianco filiera del miele biologico italiano, 8 ton. in oltre 800 ristoranti

Un’azienda di Tornareccio, Adi Apicoltura, fornirà oltre otto tonnellate di miele biologico a più di 800 ristoranti Mc Donald’s in Italia.

Romanengo, nel Cremonese, si distingue per la produzione di miele biologico di alta qualità.

