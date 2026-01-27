La gara di Schladming, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolge in diretta. Segui gli aggiornamenti e le performance degli atleti, con particolare attenzione a Vinatzer, che cerca di ritrovare fiducia in questa competizione di sci alpino maschile. Percentuali di successo e analisi delle prove in tempo reale offrono un quadro completo dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Schladming, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile. La Planai di Schladming si prepara a vivere un’altra notte carica di significati, perché lo slalom gigante in programma questa sera non è soltanto una tappa iconica della Coppa del Mondo, ma rappresenta anche l’ultimo banco di prova prima dei Giochi Olimpici. In un contesto unico per atmosfera e pressione, la gara stiriana arriva in un momento chiave della stagione, quando i valori sono ormai emersi ma nulla è ancora definitivamente scritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve ritrovare fiducia

Approfondimenti su Schladming Gigante

Questa guida fornisce aggiornamenti sulla gara di sci alpino in corso a Schladming, parte della Coppa del Mondo 2025-2026.

Benvenuti alla diretta del gigante di Val d’Isère, terzo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Schladming Gigante

Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!.

LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer in cerca di se stessoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Schladming, gara valida ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I POSSIBILI CONVOCATI DELL'ITALIA MASCHILE PER LE OLIMPIADI: 2 I BALLOTTAGGI? FEDERICA BRIGNONE: OTTIMO TEST, ... oasport.it

Sci alpino, a che ora e dove vedere in tv il gigante maschile di Schladming con Alex Vinatzer - facebook.com facebook

#SciAlpino Night race di gigante, a Schladming comincia la due giorni sulla Planai: la startlist aperta da Kristoffersen #fisalpine #AlpineSkiing #26Gennaio #scialpinomaschile dlvr.it/TQZWqT x.com