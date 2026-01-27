LIVE Sci alpino Gigante Schladming 2026 in DIRETTA | Vinatzer deve ritrovare fiducia
La gara di Schladming, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolge in diretta. Segui gli aggiornamenti e le performance degli atleti, con particolare attenzione a Vinatzer, che cerca di ritrovare fiducia in questa competizione di sci alpino maschile. Percentuali di successo e analisi delle prove in tempo reale offrono un quadro completo dell’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Schladming, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile. La Planai di Schladming si prepara a vivere un’altra notte carica di significati, perché lo slalom gigante in programma questa sera non è soltanto una tappa iconica della Coppa del Mondo, ma rappresenta anche l’ultimo banco di prova prima dei Giochi Olimpici. In un contesto unico per atmosfera e pressione, la gara stiriana arriva in un momento chiave della stagione, quando i valori sono ormai emersi ma nulla è ancora definitivamente scritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer in cerca di se stesso
Questa guida fornisce aggiornamenti sulla gara di sci alpino in corso a Schladming, parte della Coppa del Mondo 2025-2026.
